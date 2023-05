Netflix-special van Tracy Morgan heeft trailer • Nieuws • 10-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Tracy Morgan stond voor het eerst sinds zijn bijna dood ervaring weer op de planken met een nieuwe show getiteld Staying Alive.

De registratie van de stand-up special is vanaf 16 mei exclusief te zien op Netflix. Morgan brak door als castlid van Saturday Night Live en was vervolgens jarenlang te zien in de door Tina Fey bedachte sitcom 30 Rock. In de zomer van 2014 was hij betrokken bij een zwaar auto-ongeluk. Bij de crash kwam zijn goede vriend en mentor Jimmy Mack om het leven, terwijl Morgan zelf in een coma raakte. Na zijn herstel begon hij in 2016 aan zijn Picking Up The Pieces-toer en het resultaat van die toer is zijn nieuwe show Staying Alive. Daarin zit alle ongein die je van Morgan gewend bent, maar de trailer toont ook zijn meer intieme verhalen, zoals het moment waarop hij tijdens zijn revalidatie tegelijkertijd met zijn jonge dochter weer leerde lopen.