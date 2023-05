Netflix-special van Marc Maron heeft trailer

Begin september debuteert Netflix de nieuwe stand-up special Too Real van Marc Maron.

Maron stond onlangs weer een keer in de spotlights als acteur, door zijn rol als Sam Sylvia in de Netflix-serie GLOW , dat inmiddels zeker is van een tweede seizoen . Ook speelde hij een fictieve versie van zichzelf in de IFC-serie Maron. Daarnaast bouwde de komiek een enorme bekendheid op met zijn WTF-podcast, die hij opneemt in zijn garage. Een aantal jaren geleden was zelfs president Barack Obama daar te gast. Maron is al sinds de jaren tachtig actief als stand-up. In de begintijd hing hij vaak rond met de legendarische Sam Kinison, met wie hij heel veel cocaïne gebruikte. Die ervaring (hij is alweer bijna twintig jaar clean) kwam hem erg goed van pas bij het spelen van zijn personage in GLOW.