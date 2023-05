Netflix presenteert zes korte comedy-specials

Volgende maand pakt Netflix uit met de nieuwe serie The Standups, waarin telkens een andere komiek het podium mag beklimmen.

Alle afleveringen werden opgenomen in Los Angeles en elke komiek brengt een half uur aan materiaal ten gehore. De zes grappenmakers die in het eerste seizoen aan bod komen zijn Nate Bargatze, Deon Cole, Fortune Feimster, Nikki Glaser, Dan Soder en Beth Stelling. Glaser is onder meer bekend van haar onlangs gestopte show Not Safe with Nikki Glaser op Comedy Central. Daarnaast heeft Soder een bijrol als een werknemer van Damian Lewis in Billions en krijgt Deon Cole binnenkort een rol in de spin-off van Black-ish . The Standups lijkt een logische stap voor Netflix, aangezien de streamingdienst meer en meer comedy-specials aanbiedt, zoals recentelijk die van Rory Scovel en Sarah Silverman