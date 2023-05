Netflix onthult vier nieuwe anime-series

Netflix werkt met een aantal Japanse studio’s aan anime-series om straks aan het aanbod toe te voegen.

Voorheen kocht Netflix vooral de streamingrechten van bestaande shows uit het genre aan, maar inmiddels zijn ze ook bezig met eigen anime-series. Onlangs brachten ze bijvoorbeeld Castlevania uit, waarvan ook al een tweede seizoen is besteld. Volgend jaar is het de beurt aan Devilman Crybaby (waarin een tiener wordt voorzien van demonische krachten en de wereld moet redden) en A.I.C.O Incarnation (waarin een jong meisje ontdekt dat ze een connectie heeft met een artificiële levensvorm). Netflix was zelf bij de productie van beide tv-series betrokken. Daarnaast debuteerde de VOD-dienst ook trailers voor anime-series die in Japan al op televisie geweest zijn, te weten Kakegurui en Fate/Apocrypha.