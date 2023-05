Netflix onthult trailer van Anne of Green Gables • Nieuws • 05-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Er komt een verfilming van Anne of Green Gables naar Netflix. De VOD-dienst onthulde de eerste beelden.

Anne is gebaseerd op het (kinder)boek dat we hier kennen als Anne van het Groene Huis. De serie speelt zich af op het bij Canada gelegen Prins Edwardeiland aan het einde van de 19de eeuw en volgt het leven van Anne Shirley (Amybeth McNulty), een jong meisje dat jarenlang in weeshuizen en bij pleeggezinnen is mishandeld. Vervolgens wordt ze per vergissing in huis geplaatst bij Matthew Cuthbert (R.H. Thomson) en diens zus Marilla (Geraldine James). Met haar unieke energie, buitengewone intelligentie en opmerkelijke verbeeldingskracht weet de dertienjarige Anne uiteindelijk hun levens – en de levens van iedereen in het dorp waar ze woont – op een positieve manier te transformeren.

Het boek werd geadapteerd door Moira Walley-Beckett, die ooit een Emmy won voor haar schrijfwerk en Breaking Bad en inmiddels zelf verantwoordelijk is voor de serie Flesh and Bone . De verfilming bestaat uit acht afleveringen. Vanaf 12 mei zijn te te zien op Netflix.