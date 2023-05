Netflix onthult special van Judah Friedlander • Nieuws • 23-10-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Judah Friedlander (30 Rock) brengt deze maand zijn eerste stand-up special naar Netflix.

De in New York gevestigde komiek staat bekend om zijn onverzorgde uiterlijk, inclusief een veel te grote bril en zelfgemaakte petjes, en zijn onbetwiste status als de ‘world champion’. Want Friedlander is naar eigen zeggen de beste atleet ter wereld. In zijn Netflix-special vertelt hij wat voor veranderingen hij als leider van Amerika door zou voeren, waarbij hij zijn unieke visie op onderwerpen als racisme, seksisme, immigratie, wapenwetten en het klimaat ten gehore brengt. Mensen die niet bekend zijn met Friedlander als komiek, zullen hem mogelijk kennen van de tv-serie 30 Rock. Daarin was hij jarenlang te zien als Frank Rossitano, een van de schrijvers van de fictieve show TGS with Tracy Jordan. Zijn 30 Rock-collega Tracy Morgan bracht al eerder een stand-up special uit bij Netflix.

De special van Friedlander heet America is The Greatest Country in the United States en werd opgenomen in New York. De show is vanaf 31 oktober exclusief te zien op Netflix.