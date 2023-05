Netflix onthult eerste trailer voor GLOW

Alison Brie (Community, BoJack Horseman) hijst zich in strakke spandex voor de nieuwe Netflix-komedie GLOW.

De serie werd geïnspireerd door de gelijknamige worstelliga die in de jaren 80 heel even op tv te zien was. In GLOW grijpt de werkloze Ruth Wilder (Brie) nog één laatste kans aan om het te maken in de filmindustrie. Met twaalf andere buitenbeentjes begeeft ze zich in de wereld van het vrouwenworstelen, waar ze onder meer moet concurreren met voormalig soap-actrice Debbie Eagan (Betty Gilpin uit Nurse Jackie). De productie van hun tv-show wordt in goede banen geleid door Sam Sylvia (komiek Marc Maron, bekijk ook zijn special Thinky Pain op Netflix), een geruïneerde regisseur van B-films die nu vrouwen begeleidt bij hun worstelcarrières. GLOW wordt geproduceerd door Carly Mensch, Jenji Kohan en Tara Herrmann, die op Netflix ook verantwoordelijk zijn voor Orange is the New Black