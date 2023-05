Netflix neemt Insatiable over van The CW

Netflix bestelt een compleet seizoen van Insatiable met Debby Ryan. De pilot voor de serie was oorspronkelijk bedoeld voor The CW.

De deal tussen de VOD-dienst en de zender zou bijna rond zijn, zodat Insatiable zich straks bij de Netflix Originals mag voegen. Er komen dertien afleveringen van de zwarte komedie, waarin een aan lager wal geraakte advocaat (Dallas Roberts uit The Walking Dead en The L Word) deelnemers aan missverkiezingen gaat coachen. Vervolgens neemt hij een tiener (Ryan, bekend van een aantal series op The Disney Channel) die wraak wil nemen op een stel pestkoppen onder zijn hoede. Lauren Gussis ( Once upon A Time ) schreef het script en Alyssa Milano (Who’s The Boss) en Christopher Gorham (Cover Affairs) krijgen bijrollen. The CW bestelde voor het aankomende tv-seizoen al drie nieuwe series en nam ook Black Lightning over van Fox, waardoor ze geen plek meer hebben voor Insatiable .