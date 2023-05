Netflix maakt serie over Madeleine McCann • Nieuws • 11-09-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix komt met een documentairereeks over de in 2007 verdwenen Madeleine McCann.

De destijds driejarige Madeleine ‘Maddie’ McCann verdween in dat jaar spoorloos van haar hotelkamer, toen ze met haar ouders Kate en Gerry McCann op vakantie was in Portugal. Een grootschalige zoekactie leverde niets op, maar de zaak bleef in de daaropvolgende jaren heel veel media-aandacht krijgen. De tips die door de jaren heen binnenkwamen riepen echter alleen maar meer vragen op en het onderzoek zit nog altijd muurvast. Ook de ouders zelf worden door sommige mensen nog altijd gezien als verdachten. Inmiddels is er een compositiefoto gemaakt van hoe Maddie er anno 2017 uit zou zien en daarnaast werd er begin dit jaar wat extra geld vrijgemaakt om het onderzoek voort te zetten. De Netflix-documentaire zal bestaan uit acht afleveringen, maar heeft nog geen releasedatum.