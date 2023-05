Netflix kondigt tv-versie van The Witcher aan • Nieuws • 19-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De populaire boekenreeks The Witcher zal door Netflix verfilmd worden als een Engelstalige dramaserie.

De saga is afkomstig van de Poolse auteur Andrzej Sapkowski en draait om zogenoemde Witchers, die op jonge leeftijd bovennatuurlijke gaven ontwikkelen en de strijd aangaan met dodelijke monsters. De fantasyboeken zijn in meer dan twintig talen uitgebracht en werden al ooit gebruikt als basis voor een inmiddels enorm populaire serie videogames. Sean Daniel en Jason Brown, momenteel betrokken bij de serie The Expanse , treden aan als producenten. Sapkowski zelf zal de makers tijdens de productie van advies voorzien. Tomek Baginski en Jarek Sawko produceren de serie via hun Poolse productiehuis Platige Image. Baginski zal daarbij ook zelf een aantal afleveringen gaan regisseren.

Platige Image is vooral actief in de wereld van (computer)animatie. Zo maakten ze eerder al een aantal trailers voor de Witcher-videogames. Of dat betekent dat de tv-verfilming ook geheel met de computer gemaakt gaat worden, is nog niet duidelijk.