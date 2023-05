Netflix introduceert offline content kijken

Netflix-abonnees kunnen vanaf vandaag ook series en films downloaden. Het streamen van content is niet langer de enige optie.

Er gingen al langer geruchten over de introductie van de functie, maar met de nieuwe update van de applicatie is het nu ook echt mogelijk. De streamingdienst geeft daarmee gehoor aan de wens van abonnees om ook zonder een internetverbinding naar films en series te kunnen kijken, onderweg of op plekken waar de verbinding te slecht of te duur is. De offline-functie zit bij de prijs van een Netflix-abonnement inbegrepen en er hoeft dus niet extra voor betaald te worden. Momenteel is het aanbod van de te downloaden content nog wel redelijk beperkt. Vooralsnog is het namelijk alleen mogelijk met een select groepje films en series, zoals The Crown Orange is the New Black en Narcos . Netflix belooft dat er in de toekomst steeds meer titels ook offline beschikbaar zullen komen. Het offline kijken – door middel van een nieuwe download-button – is nu beschikbaar voor gebruikers van zowel iOS als Android telefoons en tablets.