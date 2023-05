Netflix brengt series en films naar Comic-Con

Op 20 juli gaat een nieuwe editie van Comic-Con van start in San Diego en ook Netflix is op het evenement aanwezig.

Op vrijdag 21 juli is het de beurt aan The Defenders (vanaf 18 augustus op Netflix, bekijk ook de trailer ), waarin de Marvel-helden Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage en Iron Fist dan eindelijk allemaal samenkomen. Het panel zal worden bijgewoond door acteurs Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter en Finn Jones, plus producent Jeph Loeb en een aantal nog onbekende gasten. Of ook Jon Bernthal (die dit jaar een eigen serie krijgt als The Punisher) aanwezig zal zijn is nog niet bekend. Op zaterdag 22 juli wordt er afgesloten met een panel met de cast en crew van Stranger Things (vanaf 31 oktober op Netflix, bekijk de teaser ).