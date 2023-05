Netflix blikt terug op Stranger Things S01

De cast en crew van Stranger Things blikken terug op de eerste reeks van de Netflix-serie.

De afgelopen dagen werden er door Netflix verschillende interviewtjes met de makers van de serie vrijgegeven, vanwege de release van het tweede seizoen komende vrijdag. In de filmpjes worden een aantal opvallende momenten uit de eerste reeks toegelicht. Zo praten bedenkers Matt en Ross Duffer onder meer over het taalgebruik van de kinderen, de functie van de kerstverlichting en het idee voor The Upside Down. Uiteraard komen daarnaast ook de kindacteurs aan het woord. Zo blikt Finn Wolfhard (Mike Wheeler in de serie) terug op zijn veelbesproken kus met Millie Bobby Brown (Eleven in de serie) aan het einde van de eerste reeks. Caleb McLoughlin (Lucas Sinclair in de serie) vertelt over de reactie van de fans op het feit dat zijn personage Eleven in eerste instantie totaal niet vertrouwt.