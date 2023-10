Neon S01E01: interessant inkijkje in de wereld van reggeaton

Waar in Hollywood de meeste serveersters bij horecagelegenheden aspirant-acteurs zijn, werken in Miami vooral aspirant-muzikanten in de bediening. Daar komt Santi (Tyler Dean Flores) al op zijn eerste dag in de subtropische stad achter wanneer hij in een restaurant een afspraak heeft met een vrouw die bij een label werkt. Tijdens het gesprek wijst ze Santi, die ‘de grootste reggeaton-artiest van de wereld wil worden’, op een jongeman die verderop een groep klanten helpt. Ze vertelt dat ze enkele weken eerder met diezelfde jongen aan tafel zat om zijn ambities te bespreken.