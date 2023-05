Neo Yokio: trailer voor anime-serie van Netflix

Jude Law neemt je mee naar Neo Yokio in de trailer voor de nieuwe anime van Netflix.

Onlangs kondigde Netflix al aan dat ze (samen met verschillende Japanse studio’s) meer originele anime-projecten gaan ontwikkelen. Binnekort is het de beurt aan Neo Yokio, het eerste televisieproject van Ezra Koenig. Koenig is namelijk vooral bekend als de frontman van de Amerikaanse rockband Vampire Weekend. Jaden Smith (eerder op Netflix te zien in The Get Down ) is in zijn serie te horen als Kaz Kaan, de jongste telg van een welgestelde familie die ooit de stad Neo Yokio beschermde tegen het kwaad. Tot ongenoegen van zijn tante (Susan Sarandon uit Feud ) houdt Kaz zich liever bezig met sporten, mode en meisjes. Na een aanvaring met een ex-blogger wordt hij echter toch meegezogen in een andere wereld en komt alles wat hij over zijn stad dacht te weten in een nieuw daglicht te staan.