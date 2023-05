Nederlandse seriekijkers gaan minder vaak vreemd • Nieuws • 13-02-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Nederlanders kijken minder vaak een serie stiekem verder zonder dat hun partner erbij is. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Netflix.

Wereldwijd gaf 46% van de ondervraagden aan wel eens te Netflix Cheaten , oftewel een aflevering vooruit kijken, zonder dat je partner dat weet. Bij ons ligt dat percentage met 27% het verst onder het gemiddelde, waardoor de Nederlandse kijker gezien wordt als de trouwste kijker ter wereld. Wel gaf 59% van de Nederlandse respondenten aan dat ze vaker zouden ‘vreemdgaan’ als ze zeker zouden weten dat ze ermee weg zouden komen. Het merendeel van alle cheaters (62%) is mannelijk. Tegelijkertijd zien Nederlanders het cheaten met een serie ook redelijk makkelijk door de vingers; 60% vindt dat zoiets moet kunnen. Daardoor zijn we hier zowel trouw als vergevingsgezind, zeker in vergelijking met bijvoorbeeld Hong Kong, waar 40% van de respondenten het bekijken van een aflevering zonder dat de partner aanwezig is, erger vindt dan het hebben van een buitenechtelijke affaire.

De voornaamste redenen om (vaak impulsief) te cheaten zijn: ik kon gewoon niet stoppen met kijken (43%), ik ben een grotere fan van de serie dan mijn partner (36%) en ik had een ontembare drang om te zien wat er verder ging gebeuren (29%). Ook vinden kijkers het acceptabel om alleen verder te kijken, wanneer hun partner van huis is of al ligt te slapen.