NCIS: Hawai’i: politieserie stopt na drie seizoenen

De Amerikaanse politieserie NCIS: Hawai’i is gecanceld door zender CBS: het huidige derde seizoen zal tevens het laatste seizoen zijn. Op de Nederlandse televisie is de derde reeks nu elke zaterdag te zien op Net5, hoewel er op zaterdag 4 mei wel een week wordt overgeslagen in verband met de dodenherdenking. De makers kregen pas na de opnamen van het derde seizoen het nieuws over de stopzetting te horen. Volgens de website Deadline bevat de finale weliswaar alvast een kleine teaser voor het vierde seizoen - dat dus niet meer gemaakt zal worden - maar eindigt de reeks in ieder geval niet met een grote cliffhanger. NCIS: Hawai’i is na NCIS: Los Angeles en NCIS: New Orleans de derde spin-off van het originele NCIS die nu ten einde komt. De vierde en meest recente spin-off NCIS: Sydney werd onlangs wel verlengd met een tweede seizoen. Verder wordt er ook nog gewerkt aan een spin-off over een jonge Leroy Jehtro Gibbs.