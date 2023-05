NBC baseert serie op speelfilm Sneakers • Nieuws • 25-10-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Steeds meer zenders gaan op zoek naar een serie over cyber-terrorisme en hackers. NBC probeert het nu met een tv-adaptatie van Sneakers.

Van alle hacker-films die in de jaren 90 in de bioscoop verschenen – van Hackers tot en met The Net – wordt het komische Sneakers gezien als één van de betere pogingen. In de film wordt een voortvluchtige hacker (Robert Redford) door de NSA benaderd om met zijn team een speciale klus te klaren, waarmee zijn naam weer gezuiverd kan worden. Redford zag zich destijds omringd door een indrukwekkende ensemble cast, bestaande uit onder andere Ben Kingsley, Sidney Poitier, Dan Aykroyd en de helaas al op vroege leeftijd overleden River Phoenix. Het script was afkomstig van Lawrence Lasker, Walter Parkes en Sneakers-regisseur Phil Alden Robinson. Walter Parkes en zijn vrouw Laurie Macdonald zullen voor deze tv-versie aantreden als producenten, terwijl Tom Szentgyorgyi (The Mentalist, NYPD Blue) het script op papier mag zetten.