Nancy Drew: vierde seizoen gaat in maart van start bij Star Channel

Het vierde seizoen van Nancy Drew gaat volgende maand van start op Star Channel: vanaf 25 maart zie je elke maandag een dubbele aflevering. De jonge detective, die in de jaren dertig werd bedacht als het vrouwelijke antwoord op The Hardy Boys, wordt in deze tv-incarnatie gespeeld door Kennedy McMann. In het vierde seizoen start Nancy een onderzoek naar een groep vermiste lichamen die op het kerkhof van Horseshoe Bay lagen: zijn ze opgegraven of misschien zelfs opgestaan uit de dood? Vervolgens leidt een reeks onverklaarde paranormale misdaden ertoe dat het onderzoeksteam begint te geloven dat de letterlijke zonden uit het verleden van de stad zijn teruggekeerd om de levenden te achtervolgen. Nancy Drew werd bedacht door Josh Schwarz en Stephanie Savage, bekend van tienerdrama's als The O.C. en Gossip Girl. Het vierde seizoen is tevens het laatste seizoen.