Nancy Drew S04E01: zombies en een macaber verleden

Nancy Drew is op zijn best als scènes opzichtige odes zijn aan Twin Peaks of Buffy the Vampire Slayer en op zijn slechtst als de makers vervallen in soapy melodrama. Dat laatste gebeurt in de eerste aflevering van het vierde seizoen regelmatig, als personages zoals de hoofdpersoon (Kennedy McMann speelt Drew) iets te overdreven hun verlangens uitspreken. McManns personage is, zoals vorig seizoen al werd geopenbaard, verliefd op Ace (Alex Saxon), maar ze mag haar liefde voor hem niet uitspreken; er rust namelijk een vloek op Ace. Maar tegen het einde van de aflevering kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan.