Mystery Science Theater bekijkt Stranger Things

Mystery Science Theater 3000 neemt niet alleen oude films op de hak; een nieuwe promo haalt ook Stranger Things door de mangel.

Niets is zo leuk als met vrienden op de bank een slechte film kijken, om vervolgens met z’n allen commentaar te leveren op wat er allemaal op het scherm gebeurt. En dat is precies waar Mystery Science Theater 3000 in de jaren 80 mee begon; in elke aflevering werd een slechte B-film uitgezonden op een groot scherm, terwijl silhouetten op de voorgrond alles belachelijk maakten. De serie heeft inmiddels een doorstart op Netflix die, in verband met de internationale uitzendrechten van de films, helaas (nog) niet in Nederland te zien is. Wel kunnen we alvast kijken naar een promo, waarin dit keer geen slechte B-film, maar een scène uit het uitstekend ontvangen Stranger Things van Netflix wordt bekeken.