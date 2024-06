Mystery Road S01: trefzeker gefilmd Australisch misdaadmysterie

© ABC / All3Media

Een zwijgzame rechercheur moet een eigenaardige vermissingszaak oplossen in broeierige thriller.

Als op een afgelegen veeranch een jongeman vermist raakt, schakelt sergeant Emma James (Judy Davis) na twee dagen zoeken de hulp in van rechercheur Jay Swan (Aaron Pedersen). Swans speurtocht begint bij de laatste plek waar de vermiste Marley Thompson (Aaron McGrath) is gezien; in een gortdroge vallei waar Thompsons jeep de stille getuige is van misschien wel een overval of een kidnapping. Of speelt er iets anders? Thompson, een van de oorspronkelijke bewoners van Australië, is in dienst bij de witte grootgrondbezitter Tony Ballantyne (Colin Friels) en Ballantyne is de broer van James.

Zo tonen de makers al vanaf de eerste aflevering van Mystery Road (een spin-off van de films Mystery Road uit 2013 en Goldstone uit 2016) hoezeer alles met elkaar verbonden is in dit verhaal: kolonialisme, racisme, uitbuiting en onderlinge vetes. Zo wordt Swan ook aangekeken op zijn afkomst. Voor de familie van Thompson is hij een verrader die voor de witte man is gaan werken; voor sommige van zijn collega’s belichaamt hij de ‘goede Aboriginal’. Vooral aanstekelijk aan de serie is de dynamiek tussen Pedersen en Davis. De laconieke Swan (die al te zien was in de twee bovengenoemde films) handelt vaak op eigen houtje en houdt veel van zijn privéleven moedwillig voor zichzelf; James is juist een flapuit, maar blijkt ondanks dat ook geheimen met zich mee te zeulen.

© ABC / All3Media

Regisseur Rachel Perkins presenteert ondertussen de plaats van handeling, een dunbevolkte streek in het Australische North West Australia, als een personage an sich. Ze filmt de nachtelijke sterrenhemel en de uitgestrekte landerijen. Ze vat de schoonheid en de minder fraaie zaken. Die twee horen wél bij elkaar; dat is de dualiteit van het leven, is de onmiskenbare suggestie. Maar misschien ook: in het landschap kan je de verhalen zien die de makers van Mystery Road de kijker willen meegeven.