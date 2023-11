Mysteries of the Faith S01E01: reis langs heilige relieken Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 52 keer bekeken • bewaren

© Netflix

In vierdelige reeks wordt de focus verlegd naar katholieke pelgrimsoorden waar bezoekers zich verwonderen over spirituele artefacten.

In Mysteries of the Faith brengt showrunner Melanie Archer met haar team de mystiek rondom katholieke relieken onder de aandacht. In de eerste aflevering wordt de focus verlegd naar de doornenkroon van Jezus die tot de desastreuze brand opgeborgen lag in de Parijse Notre Dame-kathedraal. Nu ligt hij in het Louvre opgeslagen. Het artefact zou ten tijde van Jezus’ kruisiging door de Romeinen op zijn hoofd zijn geplaatst om hem te pijnigen. De nadruk ligt in deze documentairereeks telkens op ‘zou’. Verschillende experts verschijnen in beeld om te benadrukken dat er geen tastbaar bewijs is voor de claims van de katholieke kerk.

Niet dat dit iets uitmaakt: Mysteries of the Faith draait onmiskenbaar om de religieuze mythen. Of zoals een historicus uitlegt: wie zich dicht bij zo’n doornenkrans of een andersoortig heilig artefact bevindt, bevindt zich direct in de buurt van het heilige. In de aflevering komen naast de Notre Dame ook andere pelgrimsoorden aan bod, zoals de pelgrimstocht die langs het Spaanse Huesca leidt, en de kathedraal in Valencia waar de heilige graal is tentoongesteld. Fascinerend is hoe een expert uitlegt dat er ook veel mild-religieuze of atheïstische mensen zijn die deze tochten ondernemen.

© Netflix

Religie hoeft niet meer iets tastbaars of bovennatuurlijks te zijn. Het hoeft voor sommige mensen, die soms niet eens spiritueel zijn, niet eens een definitie te hebben. De focus op de relieken in Mysteries of the Faith leidt in die zin al dan niet onbewust ook tot nieuwe inzichten met betrekking tot de wijze waarop we religie, of zingeving, invullen in onze levens. Hoewel, en dat moet ook worden gezegd, deze documentairereeks ook vooral luchtige infotainment is.