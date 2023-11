My Life with the Walter Boys: serie van Netflix met Sarah Rafferty uit Suits

Vanaf 7 december kun je op Netflix kijken naar de nieuwe coming-of-age-serie My Life with the Walter Boys. De reeks is een bewerking van het gelijknamige boek van Ali Novak, dat in 2014 voor het eerst werd gepubliceerd op het gratis online platform Wattpad, en volgt de 15-jarige Jackie (Nikki Rodriguez), die na de dood van haar ouders noodgedwongen het stadse New York verruilt voor het platteland van Colorado. Ze komt er te wonen bij de familie Walter: een gezin met heel veel zoons, waarvan er twee verliefd op haar worden. De moeder van de familie wordt gespeeld door Sarah Rafferty, die vooral bekend is van haar rol in het op Netflix weer erg populaire Suits. De serie is afkomstig van de producenten van de Kissing Booth-films.