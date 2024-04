My Brilliant Friend: derde seizoen gaat in april van start op Canvas

Het derde seizoen van My Brilliant Friend gaat op 28 april van start bij Canvas: vanaf dan zie je elke zondag een dubbele aflevering van de derde reeks. Het Italiaanse coming-of-age-drama volgt twee vriendinnen die samen opgroeien in een volksbuurt in Napels. In de première van het derde seizoen krijgt Elena (Margherita Mazzucco) op haar boekpresentatie in Milaan te maken met een agressieve journalist, waarna Nino haar onverwacht te hulp schiet. Elena beseft dat ze nog altijd gevoelens voor hem heeft en begint te twijfelen aan haar relatie met Pietro. Lila (Gaia Girace) werkt inmiddels in een worstenfabriek in Napels. My Brilliant Friend is een tv-verfilming van de boekenreeks van Elena Ferrante. Er wordt nu ook gewerkt aan een verfilming van het vierde en laatste deel (The Story of the Lost Child), waarmee de serie zal worden afgesloten. Daarnaast werd Ferrante's boek The Lying Life of Adults vorig jaar verfilmd door Netflix.