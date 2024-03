Murdoch Mysteries S03E01: steevast oplosbare mysteries

© BBC Studios

De intelligente rechercheur Murdoch belandt ditmaal in Bristol, waar hij stuit op een levensgevaarlijke uitvinding.

Aan het begin van het derde seizoen van Murdoch Mysteries is de uit Toronto afkomstige rechercheur William Murdoch (Yannick Bisson) ineens beland in het Britse Bristol. Aangezien de serie zich afspeelt aan het einde van de negentiende eeuw, reis je niet zo makkelijk van continent naar continent. Bovendien lijdt Murdoch ook nog eens aan geheugenverlies. Het seizoen begint met een achtervolgingsscène waarin de hoofdpersoon in de straten van Bristol wordt achternagezeten door twee Londense detectives. Uiteindelijk weet hij, na te zijn geraakt door een pistoolkogel, een schuilplaats te vinden bij de uitbaatster van een bar.

Daar zet Murdoch meteen zijn hersenen aan het werk. Voordat hij in Bristol belandde had hij een ticket voor de stoomboot van Montreal naar Bristol. Zijn klok stond op een gegeven moment op een bepaalde tijd stil, en aan de hand van die tijd kan hij berekenen dat hij qua afstand, op basis van de snelheid van de trein, uit New York of Toronto komt. Het is grappig én fascinerend om te zien dat de diender wel zijn geheugen maar niet zijn intelligentie heeft verloren.

Niettemin draaien veel van de afleveringen van Murdoch Mysteries om al dan niet denkbeeldige uitvindingen uit deze fin de siècle-periode. Murdoch stuit ditmaal op een nieuw geweer waarmee kogels tot een mijl (ongeveer 1,5 km) trefzeker zijn. Zo’n apparaat gebruik je natuurlijk om moordaanslagen te plegen, en de koningin, die Bristol aandoet voor een bezoek, loopt gevaar. Gelukkig weet Murdoch precies op het juiste moment weer wie hij is en waar hij toe in staat is – sneller zelfs dan zijn collega’s in Toronto, die ook naarstig naar hem zoeken. Die ietwat makkelijke toevalligheden moet je maar voor lief nemen, in deze verder vermakelijke reeks.