Murdoch Mysteries S01E01: speelse blik op geschiedenis BBC First , Serie , Recensie • 02-10-2023 • leestijd 2 minuten • 2196 keer bekeken • bewaren

© BBC Studios

Historisch drama rondom kordate rechercheur speelt zich af in het Canada van aan het einde van de negentiende eeuw.

Toronto, 1895. De stad staat op het punt om ingrijpend te veranderen. Zo wil men een nieuw stroomnetwerk invoeren. Daar zijn de exploitanten van het huidige stroomnetwerk het echter niet mee eens. Die clash blijkt voer voor een moordzaak, zo ontdekt rechercheur William Murdoch (Yannick Bisson). De aflevering begint met een publiek evenement waarbij een hond geëxecuteerd zal worden, om aantoonbaar te maken hoe gevaarlijk het nieuwe stroomnetwerk is. Bij de demonstratie meldt zich al snel een jonge vrouw die deze vorm van dierenmishandeling veracht. Als de hendel eenmaal wordt overgehaald, dan is een andere jonge vrouw het slachtoffer - is er sabotage in het spel?

© BBC Studios

De vrouw die wordt geëlektrocuteerd sterft meteen. De gebeurtenis wordt ook bijgewoond door invloedrijke politici en ondernemers. Dus kost het Murdoch enige tijd om in termen van verdachten het kaf van het koren te scheiden. Gelukkig krijgt hij hulp van uitvinder en wetenschapper Nikola Tesla (Dmitry Chipovetsky): de geboren Serviër is ook een voorstander en aanjager van het nieuwe stroomnetwerk en is druk met de ontwikkeling van de telefoon. Hij geeft Murdoch inzicht in de dynamiek tussen de twee partijen. Sowieso kunnen de mannen het goed met elkaar vinden; ze hebben allebei een voorliefde voor technologische ontwikkelingen.

© BBC Studios

Die samenwerking culmineert in de slotscène, waarin een gesprek tussen een verdachte en een politie-informant heimelijk wordt opgenomen. Door middel van een geheimzinnig ogende koffer die Tesla heeft gebouwd. Dit is The Wire avant là lettre. En Murdoch Mysteries moet het ook hebben van dit soort speelse knipogen naar de geschiedenis. Die compenseren het knullige karakter van de reeks, waarin de special effects tenenkrommend ogen.

Murdoch Mysteries S01, vanaf maandag 2 oktober 2023 wekelijks bij BBC First