Murdoch Mysteries: derde, vierde en vijfde seizoen te zien op BBC First

Seizoen drie van Murdoch Mysteries is vanaf 11 maart elke maandag tot vrijdag te zien op BBC First. En zodra het derde seizoen is afgelopen gaan ook het vierde en vervolgens vijfde seizoen van start bij de zender. Murdoch Mysteries is een Canadese misdaadserie die zich afspeelt in Toronto aan het einde van de 19e eeuw. Het verhaal volgt de jonge detective William Murdoch (Yannick Bisson), die nog onbekende forensische technieken - zoals vingerafdrukken en sporenonderzoek - gebruikt om moorden op te lossen. In de première van het derde seizoen wordt Murdoch wakker in Engeland, zonder dat hij zich kan herinneren hoe hij daar verzeild is geraakt. Verderop in het seizoen onderzoekt hij tevens de diefstal van een schilderij van Rembrandt van Rijn. In de finale heeft Dimitry Chepovetsky opnieuw een gastrol als uitvinder Nikola Tesla.