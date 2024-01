Murder on the Blackpool Express: moordmysterie komt naar BBC First BBC First , Film , Nieuws • 26-12-2023 • leestijd 1 minuten • 542 keer bekeken • bewaren

© Ollie Upton / BBC

In een komische variant op Murder on the Orient Express probeert een buschauffeur een moordmysterie op te lossen om indruk te maken op de reisleidster.

BBC First pakt begin volgend jaar uit met een aantal komische moordmysteries met Johnny Vegas en Sian Gibson. Er wordt maandag 15 januari om 21.00 uur afgetrapt met Murder on the Blackpool Express, dat dient als komische variant van Murder on the Orient Express. De film draait om buschauffeur Terry (Johnny Vegas) die de sleur van zijn dagelijkse leven doorbroken ziet worden als een gepensioneerde passagier onder verdachte omstandigheden overlijdt tijdens een bustoer. En als er daarna steeds meer passagiers om het leven komen, vermoedt Terry dat er iets duisters aan de hand is. Hij voelt zich gedwongen het mysterie op te lossen, ook omdat hij stiekem een oogje heeft op reisleidster Gemma (Sian Gibson) en erg graag indruk op haar wil maken. De film werd bedacht door Jason Cook (Hebburn).