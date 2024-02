Murder in Provence: Britse detectiveserie komt in maart naar de NPO

De detectiveserie Murder in Provence komt volgende maand naar de NPO: vanaf zaterdag 23 maart zie je elke week een nieuwe aflevering op NPO 2 en NPO Start. De hoofdrollen worden gespeeld door twee acteurs die niet onbekend zijn met het genre: Roger Allam was jarenlang te zien in Endeavour Morse en Nancy Carroll had een vaste rol in Father Brown. Murder in Provence speelt zich af een idyllisch plaatsje in het zuiden van Frankrijk. Daar volgen we onderzoeksrechter Antoine Verlaque (Allam), die samen met zijn echtgenote Marine Bonnet (Carroll) moordzaken onderzoekt. In de eerste aflevering wordt er een professor van een universiteit dood aangetroffen in zijn appartement. Murder in Provence is gebaseerd op de boekenreeks van M. L. Longworth. Het seizoen bestaat uit drie afleveringen, met elk een speelduur van ongeveer 90 minuten.