Ms. Fisher’s Modern Murder Mysteries S02E01: vrije liefde en een dubbele moord BBC First , Serie , Recensie • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

Australisch misdaaddrama speelt zich nog steeds af in de jaren 60 van de vorige eeuw en draait ditmaal om een uit de hand gelopen barbecuefeestje waarop de feestgangers met elkaar swingen.

De openingsaflevering van het tweede (en laatste) seizoen van Ms. Fisher’s Modern Murder Mysteries staat in het teken van de vrije liefde; een van de hedonistische verworvenheden van de jaren 60. Het verhaal begint namelijk met een barbecuefeestje van een architect waarop de feestgangers vrolijk met elkaar swingen. Althans: zo lijkt dat eerst. Maar als privédetective Peregrine Fisher (Geraldine Hakewill) zich de volgende dag bij het huis van de architect meldt om renovaties in haar eigen kapitale villa door te spreken, dan is er iets niet in de haak. Nadat de echtgenoot van de architect de deur opendoet constateren de vrouwen dat er rook vrijkomt bij de sauna op de oprit.

Er blijkt een dubbelmoord te zijn gepleegd: in de sauna treft Fisher de stoffelijke overschotten aan van twee feestgangers; een man en een vrouw. Samen met haar lover, agent James Steed (Joel Jackson), begint Fisher de zaak te onderzoeken. Dat blijkt geen sinecure: vrijwel iedereen is verdacht. De aannemer omdat hij bekendstaat als een gewetenloze crimineel; de echtgenote van de architect omdat ze een oogje had op de vrouw die dood is aangetroffen. En de architect heeft ook nog eens te kampen met een vervelende buurman op leeftijd die weleens stiekem gluurt tijdens nachtelijke naaktzwempartijtjes.

Saillant aan de aflevering is dat terwijl de vrouwen op het feestje vrije seks nastreven, Peregrine zich juist steeds meer begint te binden aan Steed. Dat is ironisch: vorig seizoen etaleerde ze zich juist als een vrije geest die in navolging van haar tante Phryne Fisher (Ms. Fisher’s Modern Murder Mysteries is een spin-off van Miss Fisher’s Murder Mysteries) juist een onafhankelijke vrouw wilde zijn. Hoewel, en dat moet ook gezegd, de twee wel een behoorlijk gelijkwaardige relatie hebben waarin Fisher vaak de broek aan heeft. Niettemin blijft dat spel met de nieuwe waarden van de jaren 60 de reden waarom deze Australische misdaadreeks beklijft.

De moordonderzoeken an sich laten zich wel raden; het is juist fijn dat de belangrijke verhaallijnen telkens vakkundig worden gelardeerd met een luchtige historische context. De reeks, die het qua kijkcijfers niet optimaal deed in Australië, had eigenlijk best een derde deel verdiend.