Mrs Sidhu Investigates S01E01: luchtig Brits misdaaddrama BBC First , Serie , Recensie • 13-02-2024 • leestijd 2 minuten • 2221 keer bekeken • bewaren

© Acorn TV / BBC

Actrice Meera Syal speelt een geestige cateraar met speurderstalent in qua plot weinig originele maar vermakelijke serie.

Televisieregisseur Steve Barron (The Durrels in Corfu) filmt in de eerste aflevering van Mrs Sidhu Investigates een sportschool alsof het een bastion van een sekte is. Met afgetrainde leden die maniakaal bewegen op een stampend ritme dat uit luidsprekers schalt. Trainen is in deze setting verworden tot een angstwekkend ritueel. Misschien wel een ritueel dat ook om offers vraagt, lijkt de suggestie. Want na luttele minuten in deze krochten vol fitboys en fitgirls geloof je zomaar dat tussen de sporttoestellen en de halters een moord kan plaatsvinden. Want in deze context, blijkt al snel, speelt onder meer jaloezie een rol van betekenis.

Dat is ook logisch: de fanatiekelingen beconcurreren elkaar bijna genadeloos. Met twee moorden tot gevolg. Cateraar mevrouw Sidhu (Meera Syal in een komische rol) verzorgt het eten op de sportschool en toont direct interesse in de misdaden. Je vraagt je af: wat heeft catering te maken met spoorzoeken? Welnu, die link wordt in Mrs Sidhu Investigates ook niet echt duidelijk. Bovendien krijgt Sidhu het al snel aan de stok met rechercheur Keely (Lee Nicholas Harris): hij logischerwijs wil niet dat ze zich met zijn werk bemoeit – op een gegeven moment plaatst hij haar zelfs in een politiecel.

© Acorn TV / BBC

Stupide natuurlijk; was Keely maar op de hoogte van de conventies van dit soort misdaaddrama’s, want dan had hij geweten dat Sidhu de sleutel is tot het oplossen van de zaak. Niettemin acteert Syal dat wel overtuigend, dat haar personage nu eenmaal over een speurderstalent beschikt. Het is grappig hoe ze die intelligentie tegelijkertijd combineert met een zekere naïviteit, alsof het haar maar is komen aanwaaien. En misschien ook wel: omdat ze het oplossen van moorden als haar plicht ziet. Dat klinkt een tikkeltje ongeloofwaardig, maar moet je als kijker maar voor lief nemen in een verder vooral vermakelijke misdaadreeks.