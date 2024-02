Mrs. Sidhu Investigates: Britse misdaadserie gaat in februari van start op BBC First

De lichtvoetige Britse misdaadserie Mrs. Sidhu Investigates is vanaf dinsdag 13 februari te zien op BBC First. De vierdelige reeks is gebaseerd op de gelijknamige radioshow van de BBC en werd ontwikkeld door Suk Pannu (The Kumars at No. 42). Pannu herenigde voor de serie met actrice Meera Syal, die tevens te zien was in The Kumars at No. 42 en ook te horen was in de radioshow. Syal speelt een weduwe met een voorliefde voor het oplossen van misdaden. Ook heeft ze een nieuw cateringbedrijf en verder probeert ze haar eigenzinnige zoon Tez (Gurjeet Singh) aan te moedigen om zijn passie te ontdekken. Craig Parkinson (Line of Duty) speelt een politie-inspecteur met wie ze onofficieel samenwerkt.