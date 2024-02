Mr. & Mrs. Smith S01E01: een overvloed aan ongemak Amazon , Serie , Recensie • 01-02-2024 • leestijd 2 minuten • 284 keer bekeken • bewaren

© David Lee / Prime Video

Thrillerreeks met satirische elementen over twee spionnen (rollen van Donald Glover en Maya Erskine) is het net niet.

De televisieremake van Mr. & Mrs. Smith (2005) begint met een scène waarin een man en een vrouw (rollen van Alexander Skarsgård en Eiza González), ogenschijnlijk een echtpaar, in hun huis ergens op het Amerikaanse platteland worden vermoord. Dit lot is spionnen beschoren, is de suggestie van scenaristen Francesca Sloane en Donald Glover. Want de twee personages uit de openingsscène zijn de voorgangers van de John en Jane Smith uit de titel van de reeks. Het nieuwe echtpaar, zie het als een gearrangeerd huwelijk, wordt al snel gerekruteerd. Glover (Atlanta, Community) speelt John; komiek Maya Erskine (PEN15) speelt Jane.

Tijdens mysterieuze sollicitatierondes blijken beide spionnen vreemde eenden in de bijt. Jane heeft ‘antisociale neigingen’; John liegt over zijn lengte. En ook als de twee elkaar in levende lijve ontmoeten domineert het ongemak. John veinst tegen Jane dat hij nog nooit iemand heeft vermoord (terwijl hij in het sollicitatiegesprek spreekt van 13 moorden); Jane ziet een handeling van John per abuis als een versierpoging en vertelt hem dat ze geen interesse heeft in een relatie. Je zou bijna denken dat we hier te maken hebben met twee narcisten. Die worden ondanks de stroeve verstandhouding wel direct op een missie gestuurd.

© David Lee / Prime Video

Wat die missie precies behelst lijkt er niet eens toe te doen. Mr. & Mrs. Smith draait om de interactie en dynamiek tussen Glover en Erskine. Twee acteurs die het vaak moeten hebben van ironie, en van sarcastische oneliners. Ze lijken qua het acteren van passief-agressief gedrag nogal op elkaar. Ze zijn aan elkaar gewaagd, maar niet per se complementair. Dat leidt tot een soort strijd om wie zich het meest als een onbeholpen klootzak kan gedragen. En dat is niet per se het type drama dat doorgaans kijkcijfers genereert.

© David Lee / Prime Video

Opvallend genoeg was Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) tot vorig jaar betrokken bij de totstandkoming van deze reeks. Vanwege ‘creatieve onenigheid’ met Glover vertrok ze. Misschien was de serie met haar schrijfwerk iets boeiender geweest: Waller-Bridge wist met Fleabag de kijker wel te intrigeren met talloze scènes die in het teken stonden van ongemak.