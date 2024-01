Mr Bates vs The Post Office: drama met Toby Jones wekelijks te zien op NPO Start

Het waargebeurde drama Mr Bates vs The Post Office gaat deze week van start bij de NPO: de vierdelige reeks is (nog) niet te zien op televisie, maar vanaf donderdag 25 januari wordt er wekelijks een aflevering beschikbaar gesteld op NPO Start. Het drama volgt Alan Bates (Toby Jones), die ten onrechte door de Britse post wordt beschuldigd van fraude en diefstal, waarna hij niet langer zijn postkantoor mag runnen. Als blijkt dat nog meer postkantoorhouders problemen ondervinden door het gebrekkige computersysteem van de post, komt hij in actie. En dat leidt tot een jarenlange strijd tegen een van de machtigste overheidsinstanties. Mr Bates vs The Post Office werd geschreven door Gwyneth Hughes, bekend van onder meer Honour en Vanity Fair.