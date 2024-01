Mr. and Mrs. Smith: trailer voor serie met Donald Glover en Maya Erskine

Vanaf 2 februari kun je bij Amazon Prime Video kijken naar de romantische actieserie Mr. and Mrs. Smith: de acht afleveringen verschijnen allemaal tegelijk. De tv-serie is (losjes) gebaseerd op de gelijknamige film uit 2005 en volgt twee vreemdelingen (Maya Erskine uit PEN15 en Donald Glover uit Community) die werken voor een mysterieus spionagebureau dat hen aan elkaar koppelt: als getrouwd stel moeten ze de meest gevaarlijke missies uitvoeren. Hun dekmantel wordt vervolgens nog gecompliceerder wanneer ze daadwerkelijk gevoelens voor elkaar ontwikkelen. In de cast zien we tevens bekende namen als Sarah Paulson, John Turturro, Paul Dano, Alexander Skarsgård en Ron Perlman. Glover ontwikkelde de serie samen met Francesca Sloane (Fargo), die eerder met hem werkte aan het in Nederland op Disney+ te bekijken Atlanta.