Morten: serie van de NPO komt in januari naar HBO Max

Het politieke drama Morten wordt op donderdag 25 januari toegevoegd aan het aanbod van HBO Max. Peter Paul Muller (Maud & Babs) geeft in de serie gestalte aan politicus Morten Mathijsen. Zijn politieke partij, de Nieuwe Liberalen, doet het plots ontzettend goed in de peilingen en hij lijkt zelfs de nieuwe minister-president te gaan worden, totdat een duistere zaak uit het verleden zijn reputatie dreigt te schaden. Met een spindoctor aan zijn zijde doet hij er alles aan om het onheil af te wenden, waarbij zijn gezinsleven en het landsbelang op het spel komen te staan. Morten werd bedacht door Jean van de Velde, die eerder met Muller werkte aan All Stars. Overigens is de serie momenteel ook terug te kijken op NPO Plus en bij Netflix.