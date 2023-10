Monarch: Legacy of Monsters: trailer voor Godzilla-serie met Kurt Russell

Kurt Russell (The Hateful Eight) is in de serie te zien samen met zijn zoon Wyatt Russell, die gestalte geeft aan een jongere versie van zijn personage in de jaren vijftig.

De 'monster movies' van filmstudio Legendary maken een uitstapje naar televisie met Monarch: Legacy of Monsters, dat zich afspeelt in hetzelfde universum als onder meer Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017) en Godzilla vs. Kong (2021). De titel van de serie verwijst naar de mysterieuze organisatie Monarch, die de op aarde aanwezige monsters in kaart wil brengen. De hoofdrollen worden gespeeld door Kurt Russell (The Hateful Eight) en zijn zoon Wyatt Russell (Overlord). Pa Russell speelt Lee Shaw, een legerofficier die op de hoogte is van de geheimen van Monarch. Zoon Russell is te zien als een jongere versie van Shaw in de jaren vijftig. John Goodman keert terug als het personage dat hij eerder speelde in Kong: Skull Island. De serie werd bedacht en ontwikkeld door Chris Black (Star Trek: Enterprise, Severance).