Modern Family met twee seizoenen verlengd

Modern Family gaat nog zeker twee jaar door. Zender ABC verzekert de sitcom van een negende en een tiende seizoen.

De deals met de volwassen castleden zijn helemaal rond zijn. Ed O’Neill, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson, Eric Stonestreet en Sofia Vergara hebben allemaal nieuwe contracten getekend. Voor het achtste seizoenen verdiende elk van hen 350.000 dollar per aflevering en met ingang van seizoen negen wordt dat 500.000 dollar per aflevering. Ter vergelijking; de castleden van The Big Bang Theory op CBS verdienen momenteel een miljoen dollar per aflevering. ABC zou op dit moment nog aan het onderhandelen zijn met de jongere castleden, onder wie Sarah Hyland en Ariel Winter. Modern Family draait om drie generaties van dezelfde familie. Patriarch Jay is hertrouwd met de veel jongere Gloria en ook zijn zoon en dochter hebben inmiddels elk een eigen gezinnetje.