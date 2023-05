The Mist onthult nieuwe beelden van tv-adaptatie

Het verhaal speelt zich af in een stadje waar de inwoners na een afschuwelijke misdaad op gespannen voet leven met elkaar. Alles wordt nog eens extra gecompliceerd, wanneer plots een dichte mist hun woonplaats afsluit van de rest van de wereld. De nevel brengt allerlei andere bedreigingen met zich mee, waardoor iedereen moet vechten om te overleven. The Mist werd al ooit door Frank Darabont ( The Walking Dead ) bewerkt tot bioscoopfilm. Daarin volgden we, net als in het boek, enkel de overlevenden die zich schuilhielden in een lokale supermarkt. De tv-versie zal een iets groter speelveld bestrijken. Rollen zijn er voor Alyssa Sutherland (Vikings), Morgan Spector (Person of Interest), Frances Conroy (Six Feet Under) en Isiah Whitlock Jr. (The Wire).