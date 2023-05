The Mist krijgt geen tweede seizoen

De Stephen King-verfilming The Mist is na een seizoen ten einde gekomen op zender Spike.

De horrorserie draait om een Amerikaanse stad, die plots wordt gehuld in een dichte mist, waarin allerlei dodelijke wezens verstopt zitten. De inwoners houden zich vervolgens schuil in een winkelcentrum, waar de onderlinge spanningen een kookpunt bereiken. Na een nog redelijk goed bekeken eerste aflevering ( lees onze recensie ), wist geen van de resterende afleveringen meer dan 700.000 kijkers te trekken, met uiteindelijk slechts 400.000 kijkers voor de finale. En dus heeft zender Spike (dat begin 2018 wordt omgedoopt tot Paramount Network) besloten een einde te maken aan de serie. Eerder deze maand werd er al naar dat einde gehint, toen bekend werd dat Morgan Spector (Kevin Copeland in de serie), zich bij de vaste cast van het zevende seizoen van Homeland zou voegen.