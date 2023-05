Mindhunter: trailer voor serie van David Fincher

Twee FBI-agenten willen de geest van een seriemoordenaar doorgronden in Mindhunter.

De nieuwe Netflix-serie van David Fincher ( House of Cards ) werd gebaseerd op de memoires van FBI-veteraan John Douglas, ooit een pionier op het gebied van karakterschetsen van seriemoordenaars. Douglas stond model voor het personage van Jack Crawford, die in de serie Hannibal werd gespeeld door Laurence Fishburne. In Mindhunter is de door Jonathan Groff ( Looking ) gespeelde FBI-agent Holden Ford losjes gebaseerd op Douglas. In een tijd dat veel mensen seriemoordenaars zo snel mogelijk op de elektrische stoel willen hebben, besluiten Ford en zijn partner Bill Tench (Holt McCallany) dat het wellicht beter is om eerst met ze te praten. Op dat soort nieuwe ideeën zit hun baas (Cotter Smith) echter niet te wachten. Tot slot heeft ook Anna Torv (Fringe) een bijrol in de serie.