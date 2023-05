Mindhunter: trailer voor misdaadserie van Netflix

Regisseur David Fincher (Se7en, Zodiac) keert terug naar de wereld van seriemoordenaars met Mindhunter.

Fincher is eveneens een drijvende kracht achter House of Cards en dit is de tweede serie die hij maakt voor Netflix. Ook Charlize Theron (producent van het onlangs door Netflix gestopte Girlboss ) is achter de schermen betrokken, hoewel zij wederom niet als actrice te zien zal zijn. De hoofdrollen in Mindhunter worden namelijk gespeeld door Jonathan Groff ( Looking ) en Holt McCallany ( Sully ). Ze geven gestalte aan twee FBI-agenten die eind jaren 70 besluiten om opgesloten seriemoordenaars te gaan interviewen, om zo een beter inzicht te krijgen in hun denkproces. Het boek waar Mindhunter op werd gebaseerd, diende tevens als inspiratie voor de film The Silence of the Lambs met Anthony Hopkins.