Minari: dramafilm met Steven Yeun in december te zien bij de NPO

Het voor zes Oscars genomineerde Minari (2020) is vrijdag 1 december te zien op NPO 2. De dramafilm van regisseur Lee Isaac Chung draait om een familie uit Zuid-Korea die in de jaren tachtig emigreert naar het platteland in de Amerikaanse staat Arkansas, waar ze een nieuw (boeren)bestaan proberen op te bouwen. Steven Yeun (de acteur uit The Walking Dead was onlangs te zien in de serie Beef) speelt vader Jacob en Han Ye-ri (in haar allereerste rol in een Amerikaanse film) geeft gestalte aan moeder Monica. Uiteindelijk komt ook Monica's moeder Soon-ja (Youn Yuh-jung won als eerste Koreaanse actrice een Oscar) naar Amerika, waar ze overdag op de kinderen (het zoontje van het gezin heeft een hartafwijking) moet letten.