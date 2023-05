Miles Teller gecast in Amazon-serie van Nicolas Winding Refn

Miles Teller (Whiplash) krijgt de hoofdrol in Too Old to Die Young. De Amazon-serie is afkomstig van Nicolas Winding Refn (Bronson).

De misdaadserie speelt zich af in Los Angeles. Teller zal te zien zijn als Martin, een agent die terecht komt in een onderwereld vol huurmoordenaars, Yakuza-soldaten, Mexicaanse kartels, Russische maffia en dodelijke jeugdbendes. De acteur brak in 2014 definitief door met het muzikale drama Whiplash en had daarna rollen in onder meer de Divergent-serie en de Fantastic Four -reboot. Vorig jaar speelde hij naast Jonah Hill in War Dogs en was hij te zien als bokser Vinny Paz in Bleed for This. Nicolas Winding Refn zal Too Old to Die Young schrijven in samenwerking met Ed Brubaker ( Westworld ) en vervolgens voor alle afleveringen zelf plaatsnemen achter de camera. De Deense regisseur werkte eerder met Ryan Gosling aan Drive en Only God Forgives en had vorig jaar de horrorfilm The Neon Demon in de bioscoop.