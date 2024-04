Michiel Huisman gecast in Netflix-serie van Sons of Anarchy-maker

Michiel Huisman krijgt een rol in de aanstaande Netflix-serie The Abandons van scenarist Kurt Sutter (Sons of Anarchy). Dat schrijft de website Variety. Wat voor personage hij zal spelen is nog niet bekend. De Nederlandse acteur was eerder al op Netflix te zien in The Haunting of Hill House (foto) en de film Rebel Moon. The Abandons is een westernserie die zich afspeelt in het jaar 1850 en draait om een aantal buitenstaanders in de staat Oregon, die hun gemeenschap proberen te beschermen tegen corrupte machten. De hoofdrollen in het drama worden gespeeld door Gillian Anderson (vanaf vandaag ook op Netflix te zien in Scoop) en Lena Headey (net als Huisman eerder te zien in Game of Thrones). Naast Huisman werden nog drie anderen nieuwe castleden onthuld, waaronder Ryan Hurst (The Walking Dead), die in Sons of Anarchy te zien was als Opie.