The Meyerowitz Stories: trailer voor Netflix-film

Adam Sandler en Ben Stiller spelen broers in het tragikomische The Meyerowitz Stories van Netflix.

Nu zien we Sandler natuurlijk vaker voorbijkomen op Netflix, maar dan gaat het meestal om zijn eigen komedies zoals The Ridiculous Six en Sandy Wexler. The Meyerowitz Stories werd echter geschreven en geregisseerd door Noah Baumbach (The Squid and the Whale) en deze keer lijken we te maken te hebben met de Adam Sandler die we zagen in films als Punch Drunk Love en Spanglish. The Meyerowitz Stories is een familiedrama waarin drie volwassen kinderen van een prikkelbare New Yorkse kunstenaar (Dustin Hoffman, al eerder de vader van Stiller in de Meet the Parents-films) de lastige relatie met hun vader vorm proberen te geven. De zus van het gezelschap wordt gespeeld door Elizabeth Marvel, die we kennen als de huidige president in Homeland . Ook Emma Thompson is te zien.