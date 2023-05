Message from the King van Netflix heeft trailer

Chadwick Boseman wil de moord op zijn zusje wreken in de trailer voor Message from the King.

De acteur geeft in de Netflix-film gestalte aan Jacob King, die vanuit Zuid-Afrika naar Los Angeles reist om op zoek te gaan naar zijn zus. Wanneer blijkt dat zij op gruwelijke wijze is vermoord, zet King alles op alles om wraak te nemen. Boseman is in de film te zien met Teresa Palmer (Lights Out), Luke Evans (Beauty and the Beast), Alfred Molina ( Feud ) en Tom Felton (Harry Potter). De acteur speelde eerder in waargebeurde dramafilms als Get on Up (als zanger James Brown) en 42 (als honkballer Jackie Robinson). Onlangs brak hij bij het grote publiek door als Black Panther in Captain America: Civil war. Ook daarin sprak hij met een Afrikaans accent en probeerde hij de moord op een familielid te wreken.