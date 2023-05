Mediaoverzicht: talkshowvakantie en Sylvana

Opmerkelijk interview met NTR-baas Paul Römer in de Volkskrant. Over het vertrek van Erik van Muiswinkel als hoofdpiet bij het Sinterklaasjournaal (omdat de NTR vorig jaar vasthield aan zwarte piet).

Meer Sinterklaas: als de beste man naar Madrid vertrekt, zwaaien we óók Sylvana Simons uit. Totnooitweerziens, aldus de zelfverklaarde patriot Donny Morero, die bij wijze van ‘ludieke actie’ een Facebookevenement aanmaakte met 6 december als uitzwaaidag. Wat bezielt hem en de 42.000 mensen die zogenaamd meedoen? Morero in NRC : ‘Wat hebben wij je aangedaan, Sylvana? Volgens mij heeft Nederland je veel kansen gegeven.’

De lange talkshowvakantie bij de NPO blijft ook nog rondzingen . Staatssecretaris Dekker (Media) maakt zich in ieder geval geen zorgen, hij kijkt liever sport. ‘Ik ben zelf een liefhebber van sport en misschien wel blij met wat er voor Pauw in de plaats komt.’ Volgens BNN-VARA-directeur Gerard Timmer wilde de omroep in ieder geval door met Pauw tot aan het EK. ‘De NPO heeft echter besloten om nu te stoppen.’