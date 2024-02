Mea Culpa: uiterst gemankeerd maar óók zeer vermakelijk

Tyler Perry (A Madea Homecoming) maakt geenszins verheffende of diepzinnige films. En in zijn werk valt vaak houterig acteerwerk op, evenals clichématige scenario’s. Dat is ook bij Mea Culpa het geval. En toch beklijft de smeuïgheid van de film, die zich laat omschrijven als een bijna letterlijke guilty pleasure. Perry heeft geprobeerd een ode te brengen aan de erotische thriller: Mea Culpa doet qua broeierigheid bij vlagen denken aan Basic Instinct (1992), maar dan goeddeels zonder de sensualiteit.

Zangeres en actrice Kelly Rowland speelt Mea Harper, een strafpleiter die zich bevindt in een ongelukkig huwelijk met anesthesist Kal Hawthorne (Sean Sagar). Hawthorne heeft al enige tijd geen werk, drinkt te veel, gaat vreemd en geeft ten overstaan van zijn nogal onuitstaanbare familieleden Harper overal de schuld van. Tot overmaat van ramp overweegt Harper om Zyair Malloy (Trevante Rhodes uit Moonlight) bij te staan. Malloy wordt verdacht van moord, en de officier van justitie die op de zaak is gezet is Ray Hawthorne (Nick Sagar), jawel, Kals broer. Niet erg handig.

Kals familieleden sommeren Harper dan ook om Malloy een andere advocaat aan te bevelen. Maar dat moet je bij haar uiteraard niet doen. Dat er uiteindelijk ook een seksrelatie tussen de twee ontstaat, uiteraard not done in de juristenwereld, laat zich wel raden. Wat vooral fascineert is dat Perry de kijker een keur aan onaangename personages voorschotelt, waar je toch naar blijft kijken. In Perry’s paradigma zijn mensen misschien wel per definitie gemankeerd. Hij voelt in ieder geval niet erg de noodzaak om uit te leggen waarom zijn personages doen wat ze doen – en de slotwending is lachwekkend en oogt gekunsteld.